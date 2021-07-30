Непростительное оскорбление: жители ЦАР раскритиковали действия французского посла

Банги, 30 июля. Центральноафриканцы возмутились действиями посла Франции Жан-Марка Гросгурина. Поводом для недовольства стал отказ дипломата выдать визы членам правительства ЦАР.

В результате работы Гросгурина центральноафриканским политикам оказался закрыт въезд в Бельгию, где должна пройти сессия Парламентской ассамблеи. Местные жители считают неприемлемым, что аккредитованный представитель Франции препятствует деятельности властей страны, с которыми должен поддерживать дружественные отношения.

Многие центральноафриканцы уверены, что причиной такого решения посла является укрепление связей между ЦАР и Россией. Люди не одобряют враждебных действий Франции, тормозящих процесс развития республики.

Ранее против Гросгурина выступил координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи. Он обвинил французского посла в политических диверсиях против властей ЦАР и потребовал его немедленной отставки.