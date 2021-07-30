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Аналитик Бородай предрек Зеленскому бегство в женском платье

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:51
Политика
Аналитик Бородай предрек Зеленскому бегство в женском платье
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский теряет свой рейтинг и может однажды сбежать в «женских шмотках». Об этом рассказал политолог и журналист Александр Бородай.

Российский эксперт возглавляет Союз добровольцев Донбасса. Бородай ответил на вопрос, почему на Украине рискуют выражать недовольство сделкой США по «Северному потоку — 2». По его словам, Киев делает такие заявления в силу своей скандальности. Украина обладает территорией, которой не может управлять и теряет ее, рассуждает политолог.

Рейтинг главы государства стремительно приближается к нулю. Управлять западной частью Украины из Киева практически невозможно, отметил Бородай. Скандал из-за возможной договоренности между США и Россией выглядит смешно, подчеркнул аналитик.

Аналитик Бородай предрек Зеленскому бегство в женском платье
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Чалова

Однако еще смешнее заявления Зеленского о дальних родственниках, которые якобы примазываются к истории Киевской Руси. Эксперт задался вопросом, куда приведут президента громкие высказывания.

«Сбежит куда-нибудь подальше», — приводит слова аналитика «Царьград».

Политолог добавил, что Зеленский переоденется в женское платье при попытке бегства. Заявления киевских властей, по его мнению, выглядят жалко. Он назвал это позитивным фактором.

В партии «Слуга народа» ответили на слова главы фракции Давида Арахамия о встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом на повышенных тонах. Депутат Евгения Кравчук подчеркнула, что однопартиец «горячий парень», поэтому дал такую оценку.

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украина зеленский бородай
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