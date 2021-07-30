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«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу
Видео
«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу

Олимпийский выпуск программы «Физкульт-привет» порадует вас рекордами российских спортсменов и долгожданными новостями о футболе.

Гребля, баскетбол 3х3, спортивная гимнастика и тхэквондо — это все исторические победы наших атлетов. Заветные медали получили как мужские, так и женские команды.

Но ни одной олимпиадой едины. Личность нового тренера сборной России по футболу вызвала множество пересудов. Валерий Карпин будет совмещать должность с работой в клубе «Ростов». Свое мнение о новоиспеченном рулевом нашей редакции высказал депутат Госдумы и футбольный тренер Валерий Газаев.

О том, есть ли шансы у российской сборной попасть на грядущий Чемпионат мира, узнаете в новом выпуске программы «Физкульт-привет».

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физкульт-привет
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