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Глава USAID посетит Эфиопию для обсуждения ситуации в Тыграе
Весь мир
Глава USAID посетит Эфиопию для обсуждения ситуации в Тыграе
wikipedia.org  /  United States Coast Guard

Вашингтон, 30 июля. Соединенные Штаты направят в ближайшие дни в Эфиопию администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр, чтобы изучить ситуацию в регионе Тыграй, где, по некоторым оценкам, сотни тысяч людей страдают от голода.

Согласно заявлению, визит пройдет с 31 июля по 4 августа в рамках нового дипломатического шага администрации президента Джо Байдена. Вмешательство Вашингтона, по расчетам американских властей, приведет к тому, что правительство Эфиопии и Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) сядут за стол переговоров для урегулирования спора.

В ходе визита Пауэр встретится с советником Эфиопии по национальной безопасности и намерена провести диалог с премьер-министром Абием Ахмедом, сообщил высокопоставленный представитель USAID. Вашингтон надеется также, что его делегат сможет договориться об обеспечении беспрепятственного провоза гуманитарной помощи в Тыграй.

Военные действия на севере Эфиопии разгорелись в ноябре 2020 года, когда сепаратисты НФОТ напали на правительственные военные базы, спровоцировав тем самым конфликт. В настоящий момент боевики контролируют большую часть территории Тыграя. Центральное правительство, со своей стороны, объявило одностороннее прекращение огня по гуманитарным соображениям.

Произошедшее привело к гибели тысяч людей. Около 2 млн человек стали перемещенными лицами и более 5 млн полагаются на экстренную продовольственную поддержку.

Сейчас в Тыграе наблюдается острый гуманитарный кризис. Жители страдают от нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости. Правительство направляет помощь населению проблемного штата и поощряет подобные шаги со стороны международных организаций. С данной целью власти даже открыли авиасообщение с регионом. Так, неделю назад в столицу Тыграя город Мекеле прибыл самолет Всемирной продовольственной программы с гуманитарным грузом на борту.

Однако правительственная помощь редко доходит. В регионе разрушены переправы и мосты через реку, перерезаны пути для ее доставки. Кроме того, сепаратисты атакуют конвои с грузами.

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сша эфиопия тыграй
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