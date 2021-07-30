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Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:54
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине
maxpixel.net

Берлин, 30 июля. Стрельба произошла в Берлине. В результате ранения получили четыре человека.

Инцидент произошел на парковке. В результате ЧП пострадали как минимум четыре гражданина. Однако точное количество их пока неизвестно.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщают немецкие СМИ. Также к месту происшествия подъезжают спасатели и медики. Другие детали случившегося неизвестны.

Стрельба произошла в районе бейсбольного стадиона в Вашингтоне. Соответствующей информацией поделились представители полиции. Сообщалось, что стреляли в двух человек.

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