Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

Берлин, 30 июля. Стрельба произошла в Берлине. В результате ранения получили четыре человека.

Инцидент произошел на парковке. В результате ЧП пострадали как минимум четыре гражданина. Однако точное количество их пока неизвестно.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщают немецкие СМИ. Также к месту происшествия подъезжают спасатели и медики. Другие детали случившегося неизвестны.

Стрельба произошла в районе бейсбольного стадиона в Вашингтоне. Соответствующей информацией поделились представители полиции. Сообщалось, что стреляли в двух человек.