Киев, 30 июля. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отреагировал на критику немецких журналистов Томаса Репера и Роберта Штайна в адрес властей из-за действий на украинском направлении.

Представители СМИ рассказали, что руководство ФРГ прячет от простых граждан данные об истинном положении дел в Донбассе и действиях украинского руководства. Официальный Киев не выполняет минских договоренностей, а Берлин возлагает ответственность за это на Москву, пояснили они.

«В Германии об этом не сообщают, ведь немецкому правительству пришлось бы признать, что именно Киев не выполняет Минских соглашений, и тем самым самая большая немецкая ложь с 2015 года полностью распалась бы», — констатировали журналисты.

Журавко также назвал факты про Киев, которые скрывает Берлин. По мнению экс-парламентария, в спорной ситуации не обошлось без вмешательства Вашингтона. Слова бывшего депутат приводит издание Nation News.

«Журналисты Германии знали с самого начала, что Минские соглашения украинская власть не выполняла и не будет их выполнять. Просто политическая воля и конъюнктура Соединенных Штатов задавливала всю эту ситуацию. В Германии прекрасно это понимали не только журналисты, но и в правительстве, и президент, и канцлер Германии тоже это понимала. Но об этом молчали», — заявил Журавко.

Он также предрек расплату ФРГ за сотрудничество с украинскими властями, возглавившими страну после государственного переворота. Германии приходится наблюдать за истерикой Киева и его усилиями по саботированию строительства трубопровода «Северный поток — 2», заключил экс-парламентарий.

Ранее Киев пообещал обжаловать сертификацию газопровода в случае принятия соответствующего решения. Глава компании «Оператор ГТС Украины» назвал завершение строительства «СП-2» самым негативным сценарием.