Банги, 30 июля. Заместитель руководителя миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) Дениз Браун назвала основные проблемы, по ее мнению, препятствующие развитию Центральноафриканской Республики.

В первую очередь, Браун обратила внимание на деятельность малочисленных отрядов боевиков из группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Она обвинила радикалов в преступлениях, а также заявила, что у нее имеются документальные доказательства деяний боевиков, которыми не располагает оппозиция, игнорирующая вину CPC.

Координатор миссии ООН в ЦАР видит проблему в том, что преступления оставшихся в регионе бандитов CPC замалчиваются. Вместо этого противники легитимных властей критикуют правительство ЦАР и требуют допустить боевиков к участию в общенациональном диалоге:

«Главные враги республики — недобросовестные центральноафриканцы. Все, что они умеют делать — оспаривать то, что делают власти для улучшения жизни людей».

wikipedia.org / Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Интересно, что Браун избегает обсуждения проблем многопрофильной миссии ООН. Миротворцы, отправленные в ЦАР для стабилизации обстановки, не справились с поставленной задачей. За семь лет «голубые каски» не смогли подавить деятельность преступных группировок, обострявших ситуацию в республике.

Более того, сотрудников МИНУСКА не раз уличали в преступлениях против центральноафриканцев. Аварии со смертельным исходом, контрабанда оружия и беспомощность против радикалов навлекли на миротворцев гнев граждан ЦАР.

Только поддержка России позволила стране разобраться с угрозой радикалов. Солдаты правительственных войск (FACA) благодаря обучению отечественными специалистами смогли ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

С консультативной помощью россиян армия FACA вошла в число наиболее сильных военных формирований на всем континенте. Разгром «Коалиции» являлся одним из обещаний лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в его инаугурационной речи. И президент сдержал свое слово, данное жителям государства.

Ранее глава Центральноафриканской Республики рассказал об истинном положении дел в стране, о результатах сотрудничества с Россией и приоритетных задачах правительства. Прочитать об этом можно в эксклюзивном репортаже международной редакции Федерального агентства новостей с лидером ЦАР.