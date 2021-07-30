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Замглавы миссии ООН заявила об ответственности боевиков за дестабилизацию обстановки в ЦАР
Весь мир
Замглавы миссии ООН заявила об ответственности боевиков за дестабилизацию обстановки в ЦАР
un.org  /  Mark Garten / UN Photo

Банги, 30 июля. Заместитель руководителя миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) Дениз Браун назвала основные проблемы, по ее мнению, препятствующие развитию Центральноафриканской Республики.

В первую очередь, Браун обратила внимание на деятельность малочисленных отрядов боевиков из группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Она обвинила радикалов в преступлениях, а также заявила, что у нее имеются документальные доказательства деяний боевиков, которыми не располагает оппозиция, игнорирующая вину CPC.

Координатор миссии ООН в ЦАР видит проблему в том, что преступления оставшихся в регионе бандитов CPC замалчиваются. Вместо этого противники легитимных властей критикуют правительство ЦАР и требуют допустить боевиков к участию в общенациональном диалоге:

«Главные враги республики — недобросовестные центральноафриканцы. Все, что они умеют делать — оспаривать то, что делают власти для улучшения жизни людей».

Замглавы миссии ООН заявила об ответственности боевиков за дестабилизацию обстановки в ЦАР
wikipedia.org  / Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Интересно, что Браун избегает обсуждения проблем многопрофильной миссии ООН. Миротворцы, отправленные в ЦАР для стабилизации обстановки, не справились с поставленной задачей. За семь лет «голубые каски» не смогли подавить деятельность преступных группировок, обострявших ситуацию в республике.

Более того, сотрудников МИНУСКА не раз уличали в преступлениях против центральноафриканцев. Аварии со смертельным исходом, контрабанда оружия и беспомощность против радикалов навлекли на миротворцев гнев граждан ЦАР.

Только поддержка России позволила стране разобраться с угрозой радикалов. Солдаты правительственных войск (FACA) благодаря обучению отечественными специалистами смогли ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Замглавы миссии ООН заявила об ответственности боевиков за дестабилизацию обстановки в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

С консультативной помощью россиян армия FACA вошла в число наиболее сильных военных формирований на всем континенте. Разгром «Коалиции» являлся одним из обещаний лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в его инаугурационной речи. И президент сдержал свое слово, данное жителям государства.

Ранее глава Центральноафриканской Республики рассказал об истинном положении дел в стране, о результатах сотрудничества с Россией и приоритетных задачах правительства. Прочитать об этом можно в эксклюзивном репортаже международной редакции Федерального агентства новостей с лидером ЦАР.

Замглавы миссии ООН заявила об ответственности боевиков за дестабилизацию обстановки в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

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