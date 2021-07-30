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Мэрилин Мэнсон потребовал от звезды «Игры престолов» отозвать судебный иск
Шоу-бизнес
Мэрилин Мэнсон потребовал от звезды «Игры престолов» отозвать судебный иск
wikipedia.org  /  Andreas Lawen, Fotandi / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 30 июля. Рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон потребовал отклонить судебный иск актрисы Эсме Бьянко, которая заявила об эпизодах насилия со стороны музыканта.

Артист заявил, что утверждения знаменитости в его адрес являются ложью и не имеют за собой достаточно доказательств, пишет издание Page Six. Он предположил, что на него совершили подготовленную «атаку» со стороны женщин, пытающихся обогатиться за его счет. По словам рок-музыканта, все его связи с заявившими о насилии женщинами были обоюдны.

Исполнитель убежден, что злоумышленницы соединяют его вызывающее поведение на сцене и сфабрикованные обвинения в тотальном абьюзе и насильственных действиях. Он добавил, что «изнасилование» звезды «Игры престолов» было совершено более семи лет назад, как она говорит, поэтому опровергнуть что-либо попросту невозможно.

Недавно, однако, Мэнсон явился в полицейское отделение с повинной. Причиной стало дело, возбужденное из-за плевка в оператора.

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суд мэнсон насилие
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