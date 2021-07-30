Военнослужащие ЗВО отработали скоростную постройку аэродрома на учениях под Рязанью

Рязань, 30 июля. Инженерный аэродромный батальон Ленинградской армии ВВС и ПВО провел специальные тактические учения в Рязанской области.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе маневров военнослужащие отработали отдельные элементы скоростной постройки полевого аэродрома. Они укатали грунт до определенной плотности, нанесли разметку, установили ограждения на взлетно-посадочной полосе, а также возвели земляные валы для прикрытия авиационной техники.

Подразделения также приняли участие в тренировке по тушению пожара на полевом аэродроме, а также по оказанию медицинской помощи раненым. Всего к маневрам были привлечены более 50 военных специалистов и свыше 10 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения ВС РФ провели апробацию новых способов выполнения специальных задач. Учения проходили на полигоне ЗВО в Нижегородской области.