Кристина Асмус вызвала ажиотаж в Сети снимком в мокрой майке

Коломбо, 30 июля. Актриса Кристина Асмус опубликовала провокационную фотографию в мокрой майке, на которой видна ее обнаженная грудь.

Звезда «Интернов» рассказала поклонникам о погоде на жаркой Шри-Ланке, решив вызвать у них эмоции откровенным снимком. Актриса опубликовала кадр в мокрой майке, на котором отчетливо видна ее грудь. Снимок вызвал ажиотаж в комментариях Instagram у бывшей жены комика Гарика Харламова.

«Действительно жарко!»; «Тебя сожрут за такие выкрутасы «любящие» матери и жены»; «Мы это уже видели», — высказались подписчики, удивленные откровенностью актрисы.

Многие припомнили Асмус ее съемки в фильме «Текст», после которых многие осуждали звезду, согласившуюся принять участие в настолько откровенной сцене. На Шри-Ланку актриса прилетела на костылях, после того как получила разрыв связок в нескольких местах сразу.

Она призналась, что в тропиках она будет сниматься в фильме «Булки», над которым работают уже полтора года. Асмус пообещала делиться происходящим на съемочной площадке и вводить зрителей в курс истории предстоящей ленты.