Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 21:32
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу
21:26
Происшествия
Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
21:25
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
21:18
Общество
Авторы «Киноуроков» Меркулов и Родионова рассказали, как воспитывать детей в России
21:16
Шоу-бизнес
Барецкий подает в суд на Шнурова, чтобы «разжиться деньгой» с авторства «Лабутенов»
21:12
Шоу-бизнес
Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
21:10
Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
21:09
Общество
Съемки космической драмы «Вызов» Клима Шипенко частично пройдут в модуле «Наука»
21:09
Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
21:07
Общество
Спенсеры и их несчастливые браки: почему брат Дианы развелся и обижал свою жену
Все новости

Кристина Асмус вызвала ажиотаж в Сети снимком в мокрой майке

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:38
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вызвала ажиотаж в Сети снимком в мокрой майке
Кадр из фильма «Дублер»

Коломбо, 30 июля. Актриса Кристина Асмус опубликовала провокационную фотографию в мокрой майке, на которой видна ее обнаженная грудь.

Звезда «Интернов» рассказала поклонникам о погоде на жаркой Шри-Ланке, решив вызвать у них эмоции откровенным снимком. Актриса опубликовала кадр в мокрой майке, на котором отчетливо видна ее грудь. Снимок вызвал ажиотаж в комментариях Instagram у бывшей жены комика Гарика Харламова.

«Действительно жарко!»;

«Тебя сожрут за такие выкрутасы «любящие» матери и жены»;

«Мы это уже видели», — высказались подписчики, удивленные откровенностью актрисы.

Многие припомнили Асмус ее съемки в фильме «Текст», после которых многие осуждали звезду, согласившуюся принять участие в настолько откровенной сцене. На Шри-Ланку актриса прилетела на костылях, после того как получила разрыв связок в нескольких местах сразу.

Она призналась, что в тропиках она будет сниматься в фильме «Булки», над которым работают уже полтора года. Асмус пообещала делиться происходящим на съемочной площадке и вводить зрителей в курс истории предстоящей ленты.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Асмус вызвала ажиотаж в Сети снимком в мокрой майке
актриса звезды асмус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru