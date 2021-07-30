Прокуратура организовала проверку после недопуска девочки-инвалида в ижевское кафе

Ижевск, 30 июля. Сотрудники прокуратуры проверяют кафе Ижевска, куда не пустили девочку-инвалида и ее маму.

По предварительным данным прокурорской проверки, девочке на инвалидной коляске и ее маме отказали в посещении местного кафе. После инцидента появились записи в соцсетях.

Прокуратура выясняет все обстоятельства и причины происшествия, проверяет исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны предприятия общественного питания.

Следственный комитет Ростовской области начал проверку после того, как в одной из социальных сетей люди рассказали об инвалиде-колясочнике, сообщал ФАН. Он живет в нечеловеческих условиях.