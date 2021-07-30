Ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина предложили в Минэнерго

Москва, 30 июля. Выпустить поручение по ограничению экспортных возможностей поставщиков топлива предложили кабмину в Минэнерго РФ.

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство уже направило запрос о запуске процедуры блокировки поставок бензина за рубеж в правительство.

Правительству страны предлагается ускоренно инициировать процедуру, которая регламентирует заморозку поставок бензинового топлива из России за границу.

На текущие планы правительства и Минэнерго повлияли высокие оптовые цены на бирже, которые сохраняются в течение некоторого времени.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что кабмин прорабатывает различные варианты, а возможность ограничения экспорта сырья еще изучается.