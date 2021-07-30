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Ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина предложили в Минэнерго

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:38
Экономика
Ускоренно запустить процедуру запрета экспорта бензина предложили в Минэнерго
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. Выпустить поручение по ограничению экспортных возможностей поставщиков топлива предложили кабмину в Минэнерго РФ.

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство уже направило запрос о запуске процедуры блокировки поставок бензина за рубеж в правительство.

Правительству страны предлагается ускоренно инициировать процедуру, которая регламентирует заморозку поставок бензинового топлива из России за границу.

На текущие планы правительства и Минэнерго повлияли высокие оптовые цены на бирже, которые сохраняются в течение некоторого времени.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что кабмин прорабатывает различные варианты, а возможность ограничения экспорта сырья еще изучается.

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правительство рф шульгинов Минэнерго России запрет на экспорт бензина
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