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Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА
Спорт
Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 июля. Главный врач национальной команды России по футболу Эдуард Безуглов занял такую же должность в столичном ЦСКА.

Врач сборной России Безуглов сможет присутствовать на скамейке армейцев на игре третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщает в пятницу пресс-служба красно-синих.

Российский специалист Безуглов является главным врачом национальной команды в течение девяти лет — с 2012 года.

Руководство ЦСКА 19 июля объявило, что Алексей Березуцкий утвержден на пост главного тренера московского клуба. В тренерский штаб армейцев бывший защитник сборной России вошел в январе 2020 года.

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