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Хуснуллин рассказал, сколько нужно средств для решения проблем дольщиков

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:35
Экономика
Хуснуллин рассказал, сколько нужно средств для решения проблем дольщиков
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. Минстрой России просит дополнительно профинансировать Фонд защиты прав дольщиков на сумму 60 млрд рублей по итогам 2024 года. Информацией поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера России, для Фонда защиты прав дольщиков в настоящее время согласовано направление денежных средств на уровне 27 млрд рублей в будущем году. Относительно оставшейся суммы в размере 33 млрд рублей улаживаются разногласия с Минфином РФ, передает ТАСС.

Ведомство рассмотрит подобный вопрос в рамках текущего финансового года. Наиболее проблемные объекты находятся в Новосибирске, Ленинградской области и Краснодарском крае. Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщил, что в стране насчитывается 158 тысяч обманутых дольщиков.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее провел совещание, которое затрагивает проблемы долевого строительства. По его словам, в Самарской области число обманутых дольщиков достигает 3580 человек.

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