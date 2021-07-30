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Алексей Журавлев оценил работу предприятий в Тамбовской области

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:39
Политика
Алексей Журавлев оценил работу предприятий в Тамбовской области
Федеральное агентство новостей

Тамбов, 30 июля. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил предприятия Тамбовской области в рамках трехдневного визита. Политик оценил их работу и выслушал проблемы граждан.

Депутат провел три дня в Тамбовской области. Журавлев выслушал жителей Сосновского района и их проблемы в связи с безработицей и нехваткой врачей. Политик призвал ввести обязательную отработку после завершения обучения в вузах.

«Уверен, это гораздо лучше, чем идти в менеджеры, которых по всей стране так много, что не сосчитать», — подчеркнул лидер партии.

Председатель «Родины» уверен, что и властям необходимо создавать условия для жизни. Следующим пунктом в маршруте Журавлева стало АО «Сосновское хлебоприемное предприятие» и местный обновленный Дом культуры.

«Работаете с душой. Вот если бы все чиновники так радели за села, деревни, города, людям жилось бы легче!» — прокомментировал политик жизнь в районе.

В Моршанске депутата впечатлила забота местного лесхоза о сотрудниках. Речь идет о достойной оплате труда и помощи с жильем. Журавлев признался, что не часто встречался с ситуацией, когда люди ценят чиновников и глав районов.

Лидер политсилы подал в Тамбовской области документы в избирком для участия в думских выборах. Журавлев отметил оперативность членов комиссии и добавил, что процесс занял у него две минуты.

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Все новости / Политика / Алексей Журавлев оценил работу предприятий в Тамбовской области
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