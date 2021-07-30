Морпехи Балтийского флота РФ провели тактические учения в Калининградской области

Калининград, 30 июля. Специалисты батальона морской пехоты Балтийского флота РФ приняли участие в тактических учениях на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

Военнослужащие успешно справились с отработкой действий по обороне во время применения условным противником отравляющих веществ. Также в ходе маневров морпехи отразили нападение морского десанта «врага». Военные отработали ведение огня из стрелкового оружия по наземным мишеням с борта вертолета Ми-8, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Во время тренировок морпехи оттачивали навыки применения штатного оружия и техники, перемещения по полю боя и оборудования фортификационных сооружений. К учениям привлекли около 500 военнослужащих и более 40 единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что российские инженерные войска первыми в мире соорудили наплавной мост двойной ширины. Военнослужащие оборудовали переправу во Владимирской области.