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Баранец указал на ошибку Байдена во время встречи с Тихановской
Политика
Баранец указал на ошибку Байдена во время встречи с Тихановской
flickr.com  /  Gage Skidmore

Москва, 30 июля. Американский лидер Джо Байден ненароком навредил себе и США в целом, пытаясь показать место бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Соответствующее заявление сделал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, Байден совершил ошибку, когда передал Тихановской печенье. Толстый намек американского президента на украинский майдан понять было несложно, как и главный посыл этого поступка, подчеркнул Баранец, пишет Nation News.

Он уточнил, что Соединенные Штаты показали свое истинное отношение к экс-кандидату в президенты Белоруссии, сравнив ее с майданщиками, радовавшемся «печенькам» заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в 2013 году.

«Байден, приняв Тихановскую, превратил свой кабинет в проходной двор политиков 35 ряда. А еще этот жест с печеньками. Ведь это очень символично. Настолько надо быть убогим и примитивным в политике, чтобы после Виктории Нуланд, засовывавшей в руки страждущих майдановцев сухое печенье, прибегнуть к тому же трюку и с белорусской оппозицией», — подчеркнул Баранец.

Кроме того, военный обозреватель «КП» высмеял Тихановскую, уточнив, что вершиной ее карьеры, судя по потенциалу, должно быть место школьной уборщицы. Он рассказал, что американцы не ведут себя так с серьезной оппозицией.

«Ох, стираются механизмы идеологических вариаций США. Нет хорошей, умной головы. Полная деградация внешнеполитической стратегии. Байден совершил очень глупую ошибку с этими печеньками, показав всему миру эту деградацию. Это даже опасно для государства в целом», — заключил Баранец.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома с Тихановской является его суверенным правом. По словам официального представителя Кремля, Россия не намерена вмешиваться в переговоры сторон.

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