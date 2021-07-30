Брянские правоохранители изъяли у наркоторговцев почти 70 кг запрещенных веществ

Брянск, 30 июля. Полицейские изъяли у двоих наркоторговцев в области почти 70 кг мефедрона, стоимость которого составляет 17 млн рублей.

По данным следствия, мужчины приобрели дом в деревне Трубчевского района. Там они оборудовали лабораторию по изготовлению мефедрона.

Дилеры продавали наркотики партиями по 1-5 кг в Москве и Подмосковье. В отношении задержанных торговцев возбуждено уголовное дело.

В Уфе правоохранители задержали закладчицу с собачкой. Женщина ходила по городу и оставляла запрещенные вещества в тайниках.