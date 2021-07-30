Саранск, 30 июля. Врио главы Мордовии Артем Здунов встретился с руководителем управления по работе с органами власти и регионами компании «Газпром межрегионгаз» Игорем Фоменковым. Речь шла о планах республики по газификации на ближайшие годы.

На днях в регионе были введены в эксплуатацию два газопровода — в Зубово-Полянском и Ардатовском районах. Местных жителей подключат к жизненно важному ресурсу совершенно бесплатно.

Уровень газификации в Мордовии достиг 93,6%. Еще девять тысяч домов смогут забыть о баллонах уже к 2026 году.

Ранее ФАН писал, что «Эстафета газа» дошла до Мордовии. В Ромодановском районе завершилось строительство сети высокого давления.