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Зять сбежавшего из Саудовской Аравии разведчика рассказал о тюремных пытках
Весь мир
Зять сбежавшего из Саудовской Аравии разведчика рассказал о тюремных пытках
defense.gov

Эр-Рияд, 30 июля. Саудовские власти подвергли жестоким пыткам зятя сбежавшего высокопоставленного сотрудника разведки Саада Аль Джабри. Диссидент подал соответствующий иск в американский суд против наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда на основе фотоматериалов и свидетельств самого узника, переданных через его жену.

Салем Аль Музайни попал под арест наравне с 40 родственниками и близкими друзьями бежавшего разведчика. По его словам, при содержании под стражей он подвергся избиениям кнутами и металлическими прутьями, голоду, ударам током, унижению его человеческого достоинства.

«Он сказал, что прошел через множество пыток и допросов, и что офицеры заставляли его подписывать признания в том, что его не пытали. При этом из него выбивали информацию о моем отце», — сообщила жена заключенного Хисса.

Фотографии, приложенные к иску, демонстрируют изменение цвета участков кожи из-за ударов, нанесенных по ним. Особенно пострадали лодыжки и ступни. Отмечалось, что между пытками и моментом фотофиксации последствий ударов прошло почти три месяца.

По словам Аль Музайни, ему было приказано называть себя «9», а не по имени. Также его заставляли вставать на четвереньки и есть собственный ужин с пола.

«Я был охвачен беспокойством со всех сторон. Я беспокоился за свою мать, жену, детей, сестер, дядю, компанию, сотрудников, свое будущее, боль в моем теле, унижение и страх. На самом деле слова не могут описать мои чувства. Все, что я скажу — это то, что несправедливость и репрессии против меня были жесткие. Я чувствовал себя слабым и бессильным», — говорится в показании мужчины.

Преследование Аль Джабри началось в 2017 году. В то время он занимал должность советника бывшего наследного принца и по совместительству главы МВД Мухаммада бин Наифа Аль Сауда. После его смещения и захвата контроля над силовыми структурами Мухаммадом бин Салманом разведчик бежал в Канаду.

Он был в курсе многих государственных тайн и владел компроматом на наследного принца, чем спровоцировал многолетнюю охоту на себя и на своих близких, оставшихся в Саудовской Аравии. Для того чтобы заставить диссидента вернуться в королевство, саудовские спецслужбы подвергли аресту, пыткам и ущемлению десятки связанных с экс-разведчиком людей, включая его несовершеннолетних на тот момент детей.

Мухаммад бин Салман многократно обвинялся в преследовании критиков как внутри королевства, так и за его пределами. При этом широко применяются похищения, пытки и убийства, что было ярко продемонстрировано в громком деле с еще одним диссидентом — журналистом Джамалем Хашогги.

Один их последних оглашенных случаев подобных преследований относится к июлю. Британская правозащитная организация ALQST обратила внимание на пропажу Лины Аль Шариф — саудовского врача и активиста, негативно высказывавшейся в соцсетях о действиях королевского руководства. Также знаменательны похищения и последующие пропажи трех саудовских оппозиционных принцев, пытавшихся укрыться в Европе.

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саудовская аравия пытки
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