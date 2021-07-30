Зять сбежавшего из Саудовской Аравии разведчика рассказал о тюремных пытках

Эр-Рияд, 30 июля. Саудовские власти подвергли жестоким пыткам зятя сбежавшего высокопоставленного сотрудника разведки Саада Аль Джабри. Диссидент подал соответствующий иск в американский суд против наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда на основе фотоматериалов и свидетельств самого узника, переданных через его жену.

Салем Аль Музайни попал под арест наравне с 40 родственниками и близкими друзьями бежавшего разведчика. По его словам, при содержании под стражей он подвергся избиениям кнутами и металлическими прутьями, голоду, ударам током, унижению его человеческого достоинства.

«Он сказал, что прошел через множество пыток и допросов, и что офицеры заставляли его подписывать признания в том, что его не пытали. При этом из него выбивали информацию о моем отце», — сообщила жена заключенного Хисса.

Фотографии, приложенные к иску, демонстрируют изменение цвета участков кожи из-за ударов, нанесенных по ним. Особенно пострадали лодыжки и ступни. Отмечалось, что между пытками и моментом фотофиксации последствий ударов прошло почти три месяца.

Held captive by Saudi agents, Salem Almuzaini, once an official of the regime, was beaten repeatedly on the soles of his feet, his back and his genitals, according to a harrowing account of his torture and captivity filed in a Canadian court. https://t.co/pD9PY5EaOO — DAWN MENA (@DAWNmenaorg) July 28, 2021

По словам Аль Музайни, ему было приказано называть себя «9», а не по имени. Также его заставляли вставать на четвереньки и есть собственный ужин с пола.

«Я был охвачен беспокойством со всех сторон. Я беспокоился за свою мать, жену, детей, сестер, дядю, компанию, сотрудников, свое будущее, боль в моем теле, унижение и страх. На самом деле слова не могут описать мои чувства. Все, что я скажу — это то, что несправедливость и репрессии против меня были жесткие. Я чувствовал себя слабым и бессильным», — говорится в показании мужчины.

Преследование Аль Джабри началось в 2017 году. В то время он занимал должность советника бывшего наследного принца и по совместительству главы МВД Мухаммада бин Наифа Аль Сауда. После его смещения и захвата контроля над силовыми структурами Мухаммадом бин Салманом разведчик бежал в Канаду.

Он был в курсе многих государственных тайн и владел компроматом на наследного принца, чем спровоцировал многолетнюю охоту на себя и на своих близких, оставшихся в Саудовской Аравии. Для того чтобы заставить диссидента вернуться в королевство, саудовские спецслужбы подвергли аресту, пыткам и ущемлению десятки связанных с экс-разведчиком людей, включая его несовершеннолетних на тот момент детей.

Senators Marco Rubio, Patrick Leahy, Tim Kaine, and Ben Cardin told President Biden they were "gravely concerned" about former Saudi spy chief Saad al-Jabri's two imprisoned childrenhttps://t.co/hWBt2DHego — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 29, 2021

Мухаммад бин Салман многократно обвинялся в преследовании критиков как внутри королевства, так и за его пределами. При этом широко применяются похищения, пытки и убийства, что было ярко продемонстрировано в громком деле с еще одним диссидентом — журналистом Джамалем Хашогги.

Один их последних оглашенных случаев подобных преследований относится к июлю. Британская правозащитная организация ALQST обратила внимание на пропажу Лины Аль Шариф — саудовского врача и активиста, негативно высказывавшейся в соцсетях о действиях королевского руководства. Также знаменательны похищения и последующие пропажи трех саудовских оппозиционных принцев, пытавшихся укрыться в Европе.