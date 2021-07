Зять сбежавшего из Саудовской Аравии разведчика рассказал о тюремных пытках

Эр-Рияд, 30 июля. Саудовские власти подвергли жестоким пыткам зятя сбежавшего высокопоставленного сотрудника разведки Саада Аль Джабри. Диссидент подал соответствующий иск в американский суд против наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда на основе фотоматериалов и свидетельств самого узника, переданных через его жену.

Салем Аль Музайни попал под арест наравне с 40 родственниками и близкими друзьями бежавшего разведчика. По его словам, при содержании под стражей он подвергся избиениям кнутами и металлическими прутьями, голоду, ударам током, унижению его человеческого достоинства.

Фотографии, приложенные к иску, демонстрируют изменение цвета участков кожи из-за ударов, нанесенных по ним. Особенно пострадали лодыжки и ступни. Отмечалось, что между пытками и моментом фотофиксации последствий ударов прошло почти три месяца.

Held captive by Saudi agents, Salem Almuzaini, once an official of the regime, was beaten repeatedly on the soles of his feet, his back and his genitals, according to a harrowing account of his torture and captivity filed in a Canadian court. https://t.co/pD9PY5EaOO