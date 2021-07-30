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Netflix начал съемки сериала про Анну Каренину в Калужской области

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:24
Общество
Netflix начал съемки сериала про Анну Каренину в Калужской области
pixabay.com

Калуга, 30 июля. Американская компания Netflix начала съемки первого оригинального российского сериала под Калугой по роману писателя Льва Толстого «Анна Каренина».

Сериал получил название «Анна К» и будет создан в современной интерпретации классического произведения. Сюжет развернется в современной России, главными героями станет светская львица Каренина, ее супруг, будущий губернатор Петербурга, и ее любовник, бизнесмен Вронский. Часть съемок пройдет в Калужской области, к работам над ними уже приступили актеры.

«Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину — что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства», — сообщается в описании сериала на сайте Netflix.

Главную роль в проекте получила актриса Светлана Ходченкова. Ее мужа сыграет Федор Бондарчук. Режиссером киноленты выбран снявший «Эпидемию» Валерий Федорович. До сих пор дата премьеры сериала не называется.

Ранее вице-президент Netflix по оригинальным сериалам в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Ларри Танз выразил свое воодушевление российскими проектами. Он отметил, что хочет перенять традицию этой страны создавать истории на основе литературы.

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netflix сериал анна к
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