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Вратарь и хавбек «Крыльев Советов» поругались на матче со «Спартаком»
Спорт
Вратарь и хавбек «Крыльев Советов» поругались на матче со «Спартаком»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Самара, 30 июля. В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком» случилась перепалка между футболистами самарской команды.

Вратарь клуба «Крылья Советов» Иван Ломаев и хавбек Антон Зиньковский обменялись «комплиментами» в концовке первого тайма матча второго тура чемпионата России.

Игроки перекинулись несколькими фразами на повышенных тонах, в результате капитану самарцев Сергею Божину пришлось вмешаться. Вероятно, Зиньковскому не понравилось, что голкипер медлил с введением мяча в игру.

В первом туре «Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» (1:2). Второй тур РПЛ стартовал в пятницу двумя матчами. Тульский «Арсенал» дома играет против казанского «Рубина», а «Крылья Советов» принимают «Спартак».

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