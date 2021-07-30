Вратарь и хавбек «Крыльев Советов» поругались на матче со «Спартаком»

Самара, 30 июля. В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком» случилась перепалка между футболистами самарской команды.

Вратарь клуба «Крылья Советов» Иван Ломаев и хавбек Антон Зиньковский обменялись «комплиментами» в концовке первого тайма матча второго тура чемпионата России.

Игроки перекинулись несколькими фразами на повышенных тонах, в результате капитану самарцев Сергею Божину пришлось вмешаться. Вероятно, Зиньковскому не понравилось, что голкипер медлил с введением мяча в игру.

В первом туре «Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» (1:2). Второй тур РПЛ стартовал в пятницу двумя матчами. Тульский «Арсенал» дома играет против казанского «Рубина», а «Крылья Советов» принимают «Спартак».