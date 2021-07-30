Несколько журналистов пострадали из-за давки на встрече с Роналдиньо в Бейруте

Бейрут, 30 июля. Звезда футбола Роналдо де Ассис Морейра, более известный как Роналдиньо, посетил Бейрут в преддверии годовщины взрыва в городском порту, чтобы выразить соболезнования пострадавшим. Его появление вызвало в ливанской столице ажиотаж, который в ряде случаев закончился неблагополучно.

В рамках визита он посетил пожарную часть в одном из закрытых районов города, который был сильно разрушен при взрыве. Там спортсмен возложил венок в память о жертвах.

While visiting Lebanon, Ronaldinho laid flowers at the Beirut fire brigade headquarters in remembrance of civil defense members killed by the 2020 Beirut explosion ???? pic.twitter.com/MpYlGjLbzE — B/R Football (@brfootball) July 29, 2021

Роналдиньо был встречен членами спасательной команды, семьями погибших и десятками болельщиков. Однако вскоре обстановка вокруг накалилась из-за толпы журналистов, фотографов и фанатов, которые пытались пробиться внутрь части, чтобы увидеть звезду. Пожарные были вынуждены оттеснить репортеров, после чего в результате образовавшейся давки повредилось съемочное оборудование.

При этом пятеро сотрудников СМИ пострадали в ходе беспорядков, что решительно осудил глава синдиката фотографов Азиз Тахер, назвав произошедшее «нападением».

«Мы с уважением относимся к роли пожарной команды, но решительно отвергаем и осуждаем их жестокое и неоправданное нападение», — сказал он, призвав власти страны и начальство пожарной охраны в Бейруте привлечь виновных к ответственности.

????‍???? Ronaldinho had to leave a memorial today in honor of firefighters killed in an explosion a year ago in Beirut, after a fight broke out between a dozen journalists and firefighters. He had to cancel a speech after leaving flowers next to the Statue of the Martyrs. pic.twitter.com/Bqy1oM3O35 — Kelvin De Patron (@KelvinNkrumah19) July 29, 2021

Также негативное отношение населения вызвало присутствие звезды на вечеринке, сообщение о которой в тот же день опубликовала в Instagram египетская актриса Абир Сабри.

Одна из фотографий была подписана как «празднование в знак солидарности с любимым Бейрутом и раненными в порту».

Это было расценено пользователями сетей как проявление равнодушия и бесчувственности, поскольку государство до сих пор страдает от последствий данного происшествия.

«Люди погибли в инциденте в порту, а знаменитости обедают и веселятся в память о раненых!» — заявил один из них в Twitter.

Взрыв склада с 2 750 тоннами аммиачной селитры в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Ударная волна нанесла огромный ущерб значительной площади города. В результате погибло более 200 человек, а около 7 000 получили ранения различной степени тяжести. При этом без крова остались порядка 300 тысяч жителей столицы. Инцидент резко ухудшил ситуацию в стране, которая в настоящее время страдает от тяжелейшего за последние десятилетия финансового, продовольственного и топливного кризиса.

This statue in Beirut is made out of debris from the deadly explosion in August.



Artist Hayat Nazer made it to mark 1 year since anti-government protests started in Lebanon. The blast, which killed about 200 people, is widely blamed on state negligence. pic.twitter.com/2jsA0PLXuu — AJ+ (@ajplus) October 23, 2020

В память о жертвах в конце июля в Бейруте установили 25-метровую скульптуру под названием «Жест» весом в 35 тонн, изготовленную из обломков, оставшихся после взрыва. Автором идеи стал художник и архитектор Надим Карам.