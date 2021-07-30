Военнослужащие подразделений РЭБ ЦВО провели учения в Сибири

Екатеринбург, 30 июля. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа с успехом завершили учения, предотвратив наступление условного противника.

В ходе маневров расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» прошли маршем в назначенный район и с помощью средств радиотехнической разведки обнаружили источники радиоизлучения условного противника, показавшие наиболее важные объекты и их каналы связи.

Перехватив информацию о действиях врага, специалисты установили радиопомехи, чтобы нарушить системы управления подразделениями. Кроме того, они заглушили каналы управления беспилотными летательными аппаратами и GPS-навигацию, в следствии чего условный противник потерял связь с пунктами управления.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих. Также в маневрах использовалось около 30 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что инженерные войска ВС РФ отработали дистанционное минирование под Нижним Новгородом. Как рассказали в Минобороны РФ, военнослужащие впервые применяли такой способ в ходе практических тренировок.