Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 21:30
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Рекорды Олимпиады и новый тренер сборной по футболу
21:26
Происшествия
Полиция Берлина заявила о вероятности теракта во время стрельбы
21:25
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
21:18
Общество
Авторы «Киноуроков» Меркулов и Родионова рассказали, как воспитывать детей в России
21:16
Шоу-бизнес
Барецкий подает в суд на Шнурова, чтобы «разжиться деньгой» с авторства «Лабутенов»
21:12
Шоу-бизнес
Актриса Марина Федункив отреагировала на скандальные фото мужа-итальянца в бассейне
21:10
Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы рассказала о работе со звездой
21:09
Общество
Съемки космической драмы «Вызов» Клима Шипенко частично пройдут в модуле «Наука»
21:09
Происшествия
Взрывник погиб в результате ЧП на руднике под Норильском
21:07
Общество
Спенсеры и их несчастливые браки: почему брат Дианы развелся и обижал свою жену
Все новости

Военнослужащие подразделений РЭБ ЦВО провели учения в Сибири

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:18
Армия
Военнослужащие подразделений РЭБ ЦВО провели учения в Сибири
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Екатеринбург, 30 июля. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа с успехом завершили учения, предотвратив наступление условного противника.

В ходе маневров расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» прошли маршем в назначенный район и с помощью средств радиотехнической разведки обнаружили источники радиоизлучения условного противника, показавшие наиболее важные объекты и их каналы связи.

Перехватив информацию о действиях врага, специалисты установили радиопомехи, чтобы нарушить системы управления подразделениями. Кроме того, они заглушили каналы управления беспилотными летательными аппаратами и GPS-навигацию, в следствии чего условный противник потерял связь с пунктами управления.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих. Также в маневрах использовалось около 30 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что инженерные войска ВС РФ отработали дистанционное минирование под Нижним Новгородом. Как рассказали в Минобороны РФ, военнослужащие впервые применяли такой способ в ходе практических тренировок.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие подразделений РЭБ ЦВО провели учения в Сибири
РЭБ учения цво вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru