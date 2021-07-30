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Полные нули: Рустам Солнцев высказался о скандале Бузовой и Орловой из-за «Дома-2»
Шоу-бизнес
Полные нули: Рустам Солнцев высказался о скандале Бузовой и Орловой из-за «Дома-2»
Федеральное агентство новостей  /  @rustamsolncev_/ @buzova86 / @olgaorlova1311 / @borodylia / @domkadoni

Вокруг знаменитой телестройки «Дом-2» опять кипят страсти. Ведущая шоу Ольга Орлова заявила, что певица Ольга Бузова подставила организаторов и участников проекта. В комментарии ФАН экс-участник «Дома-2», блогер, шоумен Рустам Солнцев объяснил суть скандала Бузовой и Орловой.

По мнению бывшего «домочадца», конфликт мог быть разожжен ради поднятия низких рейтингов проекта на телевидении.

«Теперь они бедные как-то за это все схватились. И Орлова, и Бородина. Как-то это их всех беспокоит. Я бы хотел к ребятам обратиться, вы так схватились за эту Бузову, за бедную, но что с Бузовой, что без нее у вас бесконечно низкие рейтинги, бесконечно! До позорного. Это даже не рейтинги, это арифметическая погрешность», — говорит Солнцев.

Блогер решительно не понимает позиции ведущих, по его словам, проект просто перестал быть интересен зрителю, и причина этого кроется отнюдь не в уходе Бузовой. Более того, подобными скандалами и псевдопривлечением внимания нынешние участники лишь вредят своей же репутации.

«Вы изнутри знаете, и Кадони, и Орлова, и Бородина, всю историю проекта, как и что все строится. Они же прям подписываются под тем, что без Бузовой они — никто. Уже подписались. Да ушла и ушла, посмеялись бы ей вслед и сказали: «Оль, нам без тебя еще и легче. Нам твою зарплату на нас расписали». Нет, они стали подписываться под тем, что без нее они — нули. Но они — нули и с ней вместе, судя по цифрам просмотров. У меня в инстаграмме любой пост смотрят больше. Любой видеопост у меня смотрит больше людей, чем целую серию «Дома-2», — заключил возмущенно шоумен.

Реалити-шоу «Дом-2» заслужило звание самого скандального проекта на российском телевидении. Ранее экс-вокалистка «Блестящих», а ныне ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что россияне, которые обвиняют проект в аморальности, просто его не смотрели.

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