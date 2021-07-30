Спенсеры и их несчастливые браки: почему брат Дианы развелся и обижал свою жену

Лондон, 30 июля. В британских СМИ целую неделю писали, что 24 июля замуж вышла племянница принцессы Дианы — леди Китти Спенсер. Ее избранника зовут Майкл Льюис, он бизнесмен, пишет Marie Claire.

Церемонию провели в Риме. Там пара сняла старинный дворец и устроила празднование длиною в несколько дней. Леди Китти Спенсер за это время успела продемонстрировать несколько шикарных платьев, специально созданных для нее всем известными Доменико Дольче и Стефано Габбана. Однако по мнению поклонников королевской семьи, наибольший интерес у них вызвало не разнообразие нарядов, а разница супругов в возрасте. Она, к слову составляет, 32 года. Многие сулят Китти несчастный брак, ссылаясь на то, что ни отец ни тетя леди не были удачливы в семейной жизни.

По мнению большинства экспертов королевской семьи, Спенсеры всегда торопятся со свадьбами, что не может не расстраивать. Приводится в пример и леди Диана, которая после всего нескольких свиданий с принцем Чарльзом практически сразу пошла с ним под венец в 1981 году. Спустя 8 лет младший брат принцессы Уэльской, тогда именуемый виконтом Элторпом, женился на модели Виктории Локвуд, с которой повстречался всего несколько месяцев.

Свадьба была сказочной, но чета не выдержала проверку временем. Спустя год в Лондоне появится на свет Китти Спенсер — первая из четырех детей четы. Потом будут двойняшки Амелия и Элиза, потом Луи Спенсер — единственный мужчина и наследник отцовского титула.

Но семейные неурядицы Элторпов начались еще во время рождения Китти: Чарльз изменил своей супруге спустя полгода после свадьбы, а новоиспеченная виконтесса боролась с анорексией и наркозависимостью, оставшейся с ней еще со времен модельной карьеры в Нью-Йорке.