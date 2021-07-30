Волжанин получил 5,5 года колонии за публикацию с оправданием терроризма

Волжский, 30 июля. Житель города Волжский получил 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В апреле 2018 года мужчина разместил в одной из социальных сетей сообщение, в котором публично оправдывал террористическую деятельность. Оно привлекло внимание других пользователей Сети.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма и его пропаганде. Сегодня Южный окружной военный суд признал гражданина виновным.

Незадолго до этого в Петербурге арестовали блогера Юрия Хованского. Его заподозрили в аналогичном деянии из-за песни о теракте в Театральном центре на Дубровке. Молодой человек принес извинения и назвал этот поступок «ужасной ошибкой», сообщал сайт 360tv.ru.