Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 20:16
20:15
Общество
Врачам удалось вылечить от коронавируса россиянку, которая болела более 300 дней
20:14
Армия
Российские миротворцы очистили от мин 662 километра дорог в Нагорном Карабахе
20:11
Шоу-бизнес
«Прибралась и приготовила суп»: Павел Воля объяснил, как выбрал в жены Ляйсан Утяшеву
20:09
Весь мир
Уколы от хунты: зачем оппозиция Мьянмы пытается сорвать кампанию по вакцинации
20:05
Экономика
Россиян предупредили о грядущем повышении ипотечных ставок
20:04
Общество
Марков оценил перспективы блокировки YouTube-канала «Навальный Live»
20:04
Происшествия
Драку со стрельбой в московском супермаркете устроили таксисты-нелегалы
20:04
Общество
Режиссер Дэн Трахтенберг снимет сиквел фильма «Водный мир»
20:03
Общество
Ученые из Австралии назвали самый безопасный для сердца алкогольный напиток
20:03
Общество
Дмитрий Рогозин поддержал идею встречи с Илоном Маском
Все новости

Волжанин получил 5,5 года колонии за публикацию с оправданием терроризма

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:44
Происшествия
Волжанин получил 5,5 года колонии за публикацию с оправданием терроризма
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Волжский, 30 июля. Житель города Волжский получил 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В апреле 2018 года мужчина разместил в одной из социальных сетей сообщение, в котором публично оправдывал террористическую деятельность. Оно привлекло внимание других пользователей Сети.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма и его пропаганде. Сегодня Южный окружной военный суд признал гражданина виновным.

Незадолго до этого в Петербурге арестовали блогера Юрия Хованского. Его заподозрили в аналогичном деянии из-за песни о теракте в Театральном центре на Дубровке. Молодой человек принес извинения и назвал этот поступок «ужасной ошибкой», сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Волжанин получил 5,5 года колонии за публикацию с оправданием терроризма
приговор волжский оправдание терроризма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru