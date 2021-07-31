Народный любимец Леонид Якубович: «Первая любовь пришла ко мне в 8-м классе»

Народному артисту России Леониду Якубовичу сегодня исполняется 76 лет. В ноябре 1991 года ныне бессменный телеведущий программы Первого канала «Поле чудес» провел свой первый эфир.

В интервью ФАН народный любимец рассказал, насколько сложно ему снимать выпуски без зрителей в зале и что будет с передачей дальше. Ответил он и на вопросы, не относящиеся к телевидению: о театре, литературной деятельности и увлечении авиацией. О том, чему научил его первый рабочий коллектив на заводе, где он работал токарем. И о первой любви.

пресс-служба первого канала / Максим Ли

«Народ за 30 лет не изменился»

— Леонид Аркадьевич, в ноябре исполнится 30 лет с вашего первого эфира в качестве ведущего «Поля чудес». Без преувеличения, вы — почти родственник для миллионов телезрителей. Ваше появление на экране по пятницам — символ стабильности. Все останется по-старому? Передача в сетке, а вы в смокинге продолжите дарить телезрителям подарки, оптимизм и улыбку?

— Есть традиция — это великое слово. И есть привычка, которую традиция рождает. 30 лет — большой срок. Пока мы стоим в первой десятке по рейтингу, стабильно.

А будущее передачи и мой день рождения никак не связаны. Все зависит от зрителей и руководства Первого канала.

— Изменилось ли ваше отношение к телепередаче? Вы не устали от нее?

— А попробуйте спросить хирурга, не надоело ли ему оперировать.

— Специфика капитал-шоу позволяет увидеть людей с определенной стороны. Изменился ли среднестатистический участник передачи за 30 лет? И что поменялось за последний год?

— Никогда в жизни я так не уставал, как за этот год. Оказалось, чудовищно трудно работать в пустой студии без зрителя. Все-таки ни один театр, ни одна площадка, ни одно действо без зрителя — не действо. Я никогда не думал, что это так трудно.

Меж тем, народ не изменился, за исключением того, что накопилась внутренняя усталость и раздражение от необходимости быть в масках, от бесконечных сообщений, кто болен, от ограничений. Люди о родных своих пекутся — вот это, конечно, сказывается, а так… Как жили, так и живем.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

«Бросил писать и читаю, читаю, читаю»

— В 2020-м у вас был юбилейный год. Его вы широко не праздновали, но проанонсировали много вещей, благодаря которым аудитория узнает вас с неожиданной стороны. Книги, спектакли — что вышло в свет?

— Мою пьесу, первоначальное название которой — «Любовник для моей жены», начали репетировать в Театре Марка Розовского. Вторая моя книжка вышла довольно большим тиражом, пользуется популярностью: все смеются и разные хорошие слова говорят. Первая книга называется «По чуть-чуть», вторая — «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни»: издатели настояли на автобиографии.

Еще мне предложена главная роль в очень большой театральной постановке, которая, дай бог, состоится. Плюс есть несколько предложений в кино — я читаю сценарии.

— Большая театральная роль — у Розовского или во МХАТе?

— В спектакле у Розовского я, вероятно, тоже буду принимать участие как артист. Обо всем остальном пока умолчу: это в большей степени зависит от меня, насколько я буду готов — тогда я смогу об этом говорить. Мне надо выучить почти 60 страниц текста, и я больше ничем не занимаюсь: бросил писать, и единственное, что тренируюсь и с утра до вечера читаю, читаю, читаю, все о своем герое.

— Кто этот герой?

— Пока это табу. Для этого надо как минимум выйти на сцену.

— Как пришла идея шутками-прибаутками пересказать Уголовный кодекс?

— Да, во второй книге есть воспоминания и стихи, где я в стиле басен Крылова «изложил» некоторые статьи Уголовного кодекса РФ. Идею предложил Геннадий Хазанов, с которым мы дружим, наверное, лет 60. Как-то в разговоре он затронул эту историю, мы подумали-подумали, и я начал писать.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

«Я из театра и не уходил»

— Есть темы, на которые вы боитесь шутить?

— Нет.

— Вы — блистательный шоумен, природный артист. На каком этапе творческой жизни вы «повернулись» к драматическому театру? Не помешало ли вам телевизионное амплуа и узнаваемость телеведущего?

— Я никогда из театра и не уходил. Дело в том, что мои родители были театралами до мозга костей, и я в театре — с детских лет. По тем временам было положено, чтобы каждую субботу, имея на руках 30 копеек, каждый в классе ходил в театр. У нас это началось, по-моему, с 3-го класса.

Я влюблен в театр и считаю, что это основа вообще всего, что называется искусством. Для меня театр — совершенно святое понятие. Другой вопрос, насколько я соответствую этому понятию. Это многотрудная история, основанная на огромном сомнении и комплексах.

— Остроумный весельчак, любимец публики, которого «зацеловывают» поклонники. Когда вам удалось расстаться с комплексами?

— Я до сих пор с ними не расстался.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

«Меня зовут — рабочий класс»

— Вы — «свой» для многих. Может быть потому, что начинали с профессии токаря и электромеханика на авиазаводе, прежде чем стать звездой телеэкрана и надеть смокинг?

— Правда, что любовь моя навсегда — это завод. Я пришел 16-летним парнем на завод, и меня воспитал коллектив, о котором когда-то пелось: «Меня зовут — рабочий класс, рабочий класс» в знаменитом фильме «Большая перемена». Это были по-настоящему люди, которые воспитали меня человеком. Я никогда этого не забуду, для меня завод — это святое.

— Что дала вам рабочая среда?

— Показала пример. Воспитала отношение к людям. Меня научили судить не по тому, что они говорят, а потому, как и что они делают. Это навсегда вбито у меня в пот и кровь: что ты делаешь и как ты это делаешь. Твое отношение к порученному делу и есть твое истинное отношение к людям, которые рядом с тобой работают. Вот основа, другой нет.

— Вы чувствовали себя взрослым в таком коллективе? Как вас учили «не пить и курить»?

— Взрослые ребята меня брали с собой в компанию, но курить и пить до 18 лет мне запрещалось вообще, это было исключено категорически. Тогда это было как-то не модно, считалось нехорошим для молодого парня.

— О личном, о девушках, на тему первой любви могли поговорить?

— Ну как… У меня была первая любовь еще в 8-м классе, о чем я, кстати, в книжке написал. Это было.

— А не получилось так, что вы пригласили ее на свою передачу?

— Что вы! Вообще, не дай бог встречаться через много лет с тем, что мы называем «первая любовь», — будет большое разочарование!

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

«Я счастлив, что летчики держат меня за своего»

— Говорят, экран не прощает недостатков, и ведущий всегда должен быть в форме. Вы излучаете оптимизм и энергию. Как вы поддерживаете себя и свое настроение?

— Живу в режиме «мало спать и много работать» плюс спорт. Три раза в неделю я на корте. В прошлом году прошел летную комиссию, сертифицировался.

А по-другому не может быть! Несмотря на то, что у меня уже выросли дети, я еще не очень-то поставил их на ноги. Дочь только что закончила магистратуру, а внучка учится. Поэтому мне надо «тянуть», я один.

— Вы дипломированный летчик малой авиации с 25-летним стажем. Небо — по-прежнему ваша большая страсть?

— Человек когда молится, он куда смотрит? В небо. А когда самолет летит? Тоже смотрит в небо. Вот это и есть что-то невероятное, и люди, которые живут в небе, — это тоже что-то невероятное. Это богом данные, поразительные люди, которых на земле я встречал редко. У них всегда «ключ на старте». Я счастлив, что летчики держат меня за своего.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Среднее образование получил в вечерней школе рабочей молодежи, параллельно работая на авиационном заводе электромехаником.

Окончил МИСИ в 1971 году. Затем до 1977 года работал на Автозаводе им. Лихачева (ЗИЛ), в 1977–1980 годы — в пусконаладочном управлении ЗИЛа, затем в управлении треста «Мосмеханмонтаж».

Во время учебы в МИСИ играл в КВН за институтскую команду.

С конца 1970-х годов начал литературную деятельность, писал тексты и сценарии для телепередач «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!». В 1980-е годы работал аукционистом, ведущим конкурсов, фестивалей. В 1988 году стал автором сценария и ведущим первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица».

В 1991 году был приглашен на роль нового ведущего телепередачи «Поле чудес» вместо Владислава Листьева. Бессменный ведущий игры на протяжении 30 лет.

Увлекается авиацией, в 1990-х годах окончил Калужское авиационное летно-техническое училище, в 2002 году — авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково. Пилот 3-го класса.

Снялся более чем в двадцати фильмах и сериалах: «Давайте без фокусов!..» (1992), «Жених из Майами» (1994), «Московские каникулы» (1995), «Карнавальная ночь-2» (1996), «Не послать ли нам гонца?» (1998), «Русские амазонки» (2002), «Убить карпа» (2005), «Клоунов не убивают» (2005), «Красиво жить не запретишь» (2008), «И отцы, и дети» (2012) и др.