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Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
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Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
Общество
Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
Федеральное агентство новостей  / 

В российских вузах в скором времени начнут готовить футурологов, или специалистов по работе с будущим. Непривычное название профессии не должно смущать — востребованность таких людей растет с каждым годом, а значит, и образовательный стандарт в этой сфере необходим.

Кто вообще такие футурологи и насколько они нужны в России, ФАН попытался узнать у известного карьерного консультанта и ведущего российского эксперта по обучению и развитию персонала Ильгиза Валинурова.

Представителей футурологии, совсем молодой науки, не стоит путать с ясновидящими и гадалками, окутанными мистическим флером. Специалист по работе с будущим действует рационально — понимая прошлые тренды и анализируя сегодняшнюю ситуацию в мире, он прогнозирует то, что случится уже завтра.

«Это может касаться технологий, производства, развития культуры и системы образования, изменения в карьерных треках и на рынке труда — отрасли применения футуролога относятся практически ко всему. Конечно, самое главное, что они делают, — это прогнозируют изменения касаемо технологий и того, что будет происходить с людьми: как они будут меняться и как будут меняться представления о жизни», — говорит Валинуров.

Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
фото из личного архива Ильгиза Валинурова  / 

Запрос на тех, кто прогнозирует тренды, уже существует, пусть таких специалистов и не называют футурологами. Многие сферы жизни стремительно развиваются, следовательно, в любой из них, будь то бизнес или экология, нужны профессионалы, понимающие дальнейшее движение этого развития.

«Такие люди есть. И даже были запросы на подбор персонала — так называемого визионера. Это тот человек, который представляет, что будет в будущем через какое-то время и может работодателю подсказать, какие технологические решения нужно внедрять, какими реновациями заниматься, в какие проекты вкладываться», — приводит пример эксперт.

В российских компаниях пока, конечно, не найдешь вакансию футуролога, однако выполнять его функции способен тот, кого называют директором по развитию, стратегиям или инновациям. Такие специалисты могут даже не работать в штате организации, а привлекаться к определенным проектам в качестве консультирующей силы. И чем чаще — тем лучше. Многие производственные компании страны работают по привычным сценариям, которым они следовали вчера, позавчера и даже десять лет назад, поэтому о быстром росте экономики при таком раскладе говорить не приходится.

«А вот когда в компании появляется футуролог или визионер, то он открывает глаза на ее будущие возможности, варианты захвата мировых рынков, помогая ей работать не только в регионе или по России. Когда есть амбиции, то под это возникает вдохновение, энергия, эмоциональная заряженность, и это позволяет компании быстрее двигаться и развиваться», — заключает Ильгиз Валинуров.

Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
pixabay.com  / Free-Photos

Минимальным порогом для подобных прогнозов эксперт называет срок в 20 лет, однако пределов для работы футуролога может и не быть. Ведь когда мы что-то прогнозируем, то рождаем и действительно уникальные идеи — а это уже основа для развития любой компании, смотрящей в будущее.

Как ранее заявляла ректор «Университета 2035» Нина Яныкина, первые футурологи появятся в нашей стране в ближайшие пять лет. Ради этого в российских вузах организуют курсы и элективы, на основе которых специалисты сформируют программу для магистратуры.

Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
Федеральное агентство новостей  / 

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вузы рынок труда тенденции футуролог валинуров
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