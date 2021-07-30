Фестиваль сериалов «Пилот» пройдет осенью в Иваново

Москва, 30 июля. Третий по счету фестиваль сериалов «Пилот» пройдет в Иваново этой осенью, с 10 по 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Пилот» не только фестиваль первых серий новых сериалов, предназначенных для телевидения и онлайн-платформ, но также профессиональная площадка для общения создателей проектов и лидеров индустрии распространения контента. Мероприятие существует с 2018 года.

«Мы очень рады, что фестиваль все-таки состоится в этом году», — приводит пресс-служба слова режиссера Валерия Тодоровского, который является президентом «Пилота».

Мероприятие, как заверили организаторы, проведут при соблюдении всех требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

В начале сентября пройдет и Венецианский кинофестиваль. На нем будут представлены ленты российских режиссеров «Мама, я дома» и «Капитан Волкогонов бежал».