Конгресс США обвинил Трампа в давлении на минюст для пересмотра результатов выборов

Вашингтон, 30 июля. Бывший президент США Дональд Трамп давил на министерство юстиции ради отмены результатов выборов главы государства в 2020 году. Такое обвинение выдвинул американский конгресс.

Комитет по надзору и реформам Палаты представителей США в докладе представил свидетельства о давлении Трампа на минюст. Экс-глава государства преследовал цель — отменить результаты президентских выборов.

«Комитет получил ключевые доказательства», — отметили авторы доклада.

Дональд Трамп напрямую поручил минюсту принять меры для отмены выборов в последние дни своего президентства, добавила председатель комитета Кэролин Мэлоуни.