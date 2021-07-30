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Конгресс США обвинил Трампа в давлении на минюст для пересмотра результатов выборов

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:37
Политика
Конгресс США обвинил Трампа в давлении на минюст для пересмотра результатов выборов
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 июля. Бывший президент США Дональд Трамп давил на министерство юстиции ради отмены результатов выборов главы государства в 2020 году. Такое обвинение выдвинул американский конгресс.

Комитет по надзору и реформам Палаты представителей США в докладе представил свидетельства о давлении Трампа на минюст. Экс-глава государства преследовал цель — отменить результаты президентских выборов.

«Комитет получил ключевые доказательства», — отметили авторы доклада.

Дональд Трамп напрямую поручил минюсту принять меры для отмены выборов в последние дни своего президентства, добавила председатель комитета Кэролин Мэлоуни.

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выборы сша трамп
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