Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению в России

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин постановил создать в стране межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Возглавить ее должен помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правововой информации.

Главная цель работы комиссии будет заключаться в отстаивании национальных интересов России. В первую очередь речь идет о сохранении исторической памяти и развитии просветительской деятельности в области истории.

Владимир Путин ранее поручил пересмотреть планы по капитальному ремонту российских школ. Глава государства обратил внимание на обозначенные сроки и количество учебных заведений, которые нуждаются в ремонте.