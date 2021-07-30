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Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению в России

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:12
Общество
Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин постановил создать в стране межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Возглавить ее должен помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правововой информации.

Главная цель работы комиссии будет заключаться в отстаивании национальных интересов России. В первую очередь речь идет о сохранении исторической памяти и развитии просветительской деятельности в области истории.

Владимир Путин ранее поручил пересмотреть планы по капитальному ремонту российских школ. Глава государства обратил внимание на обозначенные сроки и количество учебных заведений, которые нуждаются в ремонте.

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