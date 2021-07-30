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В Роскосмосе озвучили стоимость модуля «Наука»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:43
Экономика
В Роскосмосе озвучили стоимость модуля «Наука»
Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 30 июля. Стоимость многофункционального лабораторного модуля «Наука», который недавно причалил к МКС, составляет 18 млрд рублей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также объяснил, почему было принято решение запустить длительное время пролежавший на Земле модуль вместо того, чтобы сдать его в музей.

«Потерять 18 млрд рублей — это намного хуже», — акцентировал внимание Рогозин в эфире радио «КП».

Стыковка «Науки» и МКС была успешно осуществлена 29 июля в 16:29 по московскому времени. Состояние модуля еще год назад было далеко от идеала. Однако тот, кто позволит уничтожить и списать готовую машину, способную полететь в космос, подпишет себе «смертный приговор», заявил тогда Рогозин.

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