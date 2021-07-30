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Ученые из Чехии создали металлическую воду, которая проводит электричество
Наука
Ученые из Чехии создали металлическую воду, которая проводит электричество
unsplash.com  /  Manki Kim

Прага, 30 июля. Традиционно считалось, что невозможно создать металлическую воду, а обычная жидкость плохо проводит электричество из-за низкого содержания соли.

Сотрудники Чешской академии наук решили сделать воду таким же эффективным проводником тока, как проволока из меди. В результате работы они получили металлическую воду. Однако она сохраняла свои функции лишь считанные секунды.

Авторы исследования сообщают, что их метод строился на поведении щелочных металлов в жидком аммиаке. Ранее подобных результатов удавалось достичь лишь при использовании экстремального давления.

Эксперт-биохимик Мария Кулешова ранее сообщила, что вода без дополнительной очистки может навредить здоровью. Ее следует обрабатывать в зависимости от места добычи.

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чехия ток металлическая вода
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