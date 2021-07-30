Российские волейболисты сохранили первое место в группе после поражения на ОИ

Токио, 30 июля. Сборная России по волейболу потерпела первое поражение на токийской Олимпиаде, уступив соперникам из Франции.

Встреча сборных России и Франции завершилась со счетом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу второй команды. В составе национальной команды России самым результативным был Максим Михайлов, записавший в свой актив 15 очков. Одиннадцать баллов на счету Егора Клюки.

Подопечные Туомаса Саммелвуо уже обеспечили себе выход в четвертьфинал волейбольного турнира на Олимпиаде и остались на первом месте в таблице группы, сообщает «Вечерняя Москва».

Вторую строчку в группе занимает сборная Бразилии, французская команда благодаря победе над россиянами поднялись на третье место. В заключительном матче групповой стадии российские волейболисты сыграют с командой Туниса. Встреча пройдет в воскресенье, 1 августа.

Российские волейболисты с победы начали олимпийский турнир в Токио, обыграв аргентинцев в четырех сетах.