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Рогозин назвал причину несанкционированного включения двигателей модуля «Наука» на МКС

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:35
Технологии
Рогозин назвал причину несанкционированного включения двигателей модуля «Наука» на МКС
wikipedia.org  /  NASA

Москва, 30 июля. Несанкционированный запуск двигателей российского модуля «Наука» на МКС мог произойти из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российский лабораторный модуль «Наука» состыковался с Международной космической станцией 29 июля. Позже стало известно о незапланированном включении двигателей аппарата.

По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, ошибочная реализация команды на включение двигателей повлекла за собой некоторые видоизменения ориентации комплекса в целом. Справиться с возникшими неполадками удалось благодаря двигателям модуля «Звезда».

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мкс роскосмос рогозин
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