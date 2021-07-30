Рогозин назвал причину несанкционированного включения двигателей модуля «Наука» на МКС

Москва, 30 июля. Несанкционированный запуск двигателей российского модуля «Наука» на МКС мог произойти из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российский лабораторный модуль «Наука» состыковался с Международной космической станцией 29 июля. Позже стало известно о незапланированном включении двигателей аппарата.

По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, ошибочная реализация команды на включение двигателей повлекла за собой некоторые видоизменения ориентации комплекса в целом. Справиться с возникшими неполадками удалось благодаря двигателям модуля «Звезда».