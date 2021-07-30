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Видео турецких властей о Стамбуле вызвало волну насмешек среди населения
Весь мир
Видео турецких властей о Стамбуле вызвало волну насмешек среди населения
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Анкара, 30 июля. Видео о Стамбуле, опубликованное Министерством культуры и туризма Турции для привлечения иностранных посетителей, вызвало волну резкой критики и насмешек со стороны населения страны.

Запись длиной в одну минуту под названием Istanbul Is the New Cool показывает красиво одетую молодежь, которая под музыку гуляет по практически пустым улицам города, рассматривает местные достопримечательности и ужинает в ресторане с видом на Босфорский мост.

Реакцией на фильм стал поток иронии со стороны горожан, которые утверждали, что видео прямо противоречит действительности и фактически демонстрирует все то, с чем пытается бороться правящая исламистская «Партия справедливости и развития» (ПСР).

«Это Турция в параллельной вселенной без ПСР?» — написал в Twitter стамбульский музыкант Гайе Су Акьол.

Негативные отзывы подчеркнули недовольство представителей светского общества страны действиями правительства Реджепа Тайипа Эрдогана по вмешательству в их образ жизни.

Особенно ярко религиозная направленность данной политики проявилась на фоне пандемии коронавируса, когда некоторые ее периоды сопровождались запретами на продажу и употребление алкоголя, а также ограничениями в работе увеселительных заведений в ночные часы.

«Дорогие иностранные туристы, я надеюсь, что вам понравилось это видео с замечательными визуальными эффектами и музыкой. Кстати, к вашему сведению — в Турции запрещены любые мероприятия с музыкой после 00:00, а покупка алкогольных напитков в магазинах недоступна после 22:00. Ах да, еще президент Турции решил покинуть Стамбульскую конвенцию (конвенцию по борьбе с насилием в отношении женщин — прим.ред.)», – написал один из пользователей.

Доцент психологии из Стамбульского университета Берк Эссен назвал видео «одновременно иронией и лицемерием», указав на давление правительства в отношении светского общества и даже намерения криминализировать такой образ жизни. По его мнению, этот фильм стал «отчаянной попыткой» привлечь туристов на фоне экономического кризиса, усугубляющегося пандемией.

Он пояснил, что недовольство людей вызывает и подход руководства страны к приезжим. В отличие от ряда курортных государств Персидского залива, где исламские законы вынуждают туристов соблюдать определенные нормы в плане одежды и не позволяют употреблять алкоголь, Турция не вводит такие запреты. Вместе с тем власти оказывают «огромное давление» на своих граждан, чтобы те не перенимали подобный образ жизни.

Ссылаясь на сцены из видео, вызвавшие насмешки людей, Эсен сказал:

«Чем дольше ПСР остается у власти, тем скорее данные образы станут отдаленными воспоминаниями».

Это не первый фильм от турецкого Минтуризма, вызвавший подобную реакцию населения. Видео, появившееся в интернете 13 мая и демонстрирующее возможность безопасного отдыха в стране для приезжающих, также было встречено с негодованием.

В фильме показали персонал отеля в масках с надписью «Наслаждайтесь, я вакцинирован», обслуживающий туристов с открытыми лицами, в то время как турки находились на карантине и не могли получить прививки. Впоследствии ролик удалили из Сети после массы жалоб на то, что власти государства ставят жизнь и здоровье туристов выше интересов собственных граждан.

На текущий момент лишь 13% населения Турции смогли пройти вакцинацию против COVID-19, причем приоритет отдавался сотрудникам здравоохранения и персоналу гостиничного бизнеса.

На фоне растущего недовольства действиями правящей партии, количество граждан, желающих покинуть Турцию, продолжает расти.

С 2015 по 2020 годы приток турок в Евросоюз с целью получения убежища возрос на 506%, а социальные опросы показывают, что подавляющее большинство молодежи готово уехать за рубеж при первой возможности. Резкий рост обсуждений на данную тему произошел из-за ареста двух молодых людей, снявших ролик, высмеивавший бесполезность турецкого заграничного паспорта в разгар пандемии, который они использовали как закладку и подставку для чашки чая.

Также резонанс вызвало нежелание 45 членов правящей партии возвращаться из Германии, куда они прибыли по служебным документам. При этом МВД республики в ходе расследования инцидента выяснило, что с 2018 г. из 109 тысяч граждан, выехавших из государства по служебным паспортам, более 800 не вернулись обратно.

По сведениям Института статистики Турции, в настоящее время страну ежедневно покидает более 900 человек, однако значительную их часть составляют иностранцы, использовавшие территорию республики для дальнейшего переезда на Запад.

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