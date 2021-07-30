Видео турецких властей о Стамбуле вызвало волну насмешек среди населения

Анкара, 30 июля. Видео о Стамбуле, опубликованное Министерством культуры и туризма Турции для привлечения иностранных посетителей, вызвало волну резкой критики и насмешек со стороны населения страны.

Запись длиной в одну минуту под названием Istanbul Is the New Cool показывает красиво одетую молодежь, которая под музыку гуляет по практически пустым улицам города, рассматривает местные достопримечательности и ужинает в ресторане с видом на Босфорский мост.

Реакцией на фильм стал поток иронии со стороны горожан, которые утверждали, что видео прямо противоречит действительности и фактически демонстрирует все то, с чем пытается бороться правящая исламистская «Партия справедливости и развития» (ПСР).

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yeni filmi: “İstanbul” pic.twitter.com/ncoSMD4Shq — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 26, 2021

«Это Турция в параллельной вселенной без ПСР?» — написал в Twitter стамбульский музыкант Гайе Су Акьол.

Негативные отзывы подчеркнули недовольство представителей светского общества страны действиями правительства Реджепа Тайипа Эрдогана по вмешательству в их образ жизни.

Особенно ярко религиозная направленность данной политики проявилась на фоне пандемии коронавируса, когда некоторые ее периоды сопровождались запретами на продажу и употребление алкоголя, а также ограничениями в работе увеселительных заведений в ночные часы.

«Дорогие иностранные туристы, я надеюсь, что вам понравилось это видео с замечательными визуальными эффектами и музыкой. Кстати, к вашему сведению — в Турции запрещены любые мероприятия с музыкой после 00:00, а покупка алкогольных напитков в магазинах недоступна после 22:00. Ах да, еще президент Турции решил покинуть Стамбульскую конвенцию (конвенцию по борьбе с насилием в отношении женщин — прим.ред.)», – написал один из пользователей.

Dear foreign tourists, I hope you enjoyed the video with nice visuals and music. Just for you to know

Turkey bans any musical event after 00:00 and buying alcoholic drinks from any store is forbidden after 22:00. Oh, and also Turkey president decided to leave Istanbul Convention. https://t.co/inSeIfY8Ky — Burak (@wishfulwinking) July 27, 2021

Доцент психологии из Стамбульского университета Берк Эссен назвал видео «одновременно иронией и лицемерием», указав на давление правительства в отношении светского общества и даже намерения криминализировать такой образ жизни. По его мнению, этот фильм стал «отчаянной попыткой» привлечь туристов на фоне экономического кризиса, усугубляющегося пандемией.

Он пояснил, что недовольство людей вызывает и подход руководства страны к приезжим. В отличие от ряда курортных государств Персидского залива, где исламские законы вынуждают туристов соблюдать определенные нормы в плане одежды и не позволяют употреблять алкоголь, Турция не вводит такие запреты. Вместе с тем власти оказывают «огромное давление» на своих граждан, чтобы те не перенимали подобный образ жизни.

Ссылаясь на сцены из видео, вызвавшие насмешки людей, Эсен сказал:

«Чем дольше ПСР остается у власти, тем скорее данные образы станут отдаленными воспоминаниями».

Istanbul: hip for tourists, hell for locals Turkish Tourism and Culture Ministry’s new promotional video, which includes the slogan “Istanbul is the new cool,” has caused an outrage. What’s strange is that the city appears completely empty except for t... https://t.co/UQr5fkYdXY pic.twitter.com/eNDtwIoP27 — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) July 30, 2021

Это не первый фильм от турецкого Минтуризма, вызвавший подобную реакцию населения. Видео, появившееся в интернете 13 мая и демонстрирующее возможность безопасного отдыха в стране для приезжающих, также было встречено с негодованием.

В фильме показали персонал отеля в масках с надписью «Наслаждайтесь, я вакцинирован», обслуживающий туристов с открытыми лицами, в то время как турки находились на карантине и не могли получить прививки. Впоследствии ролик удалили из Сети после массы жалоб на то, что власти государства ставят жизнь и здоровье туристов выше интересов собственных граждан.

На текущий момент лишь 13% населения Турции смогли пройти вакцинацию против COVID-19, причем приоритет отдавался сотрудникам здравоохранения и персоналу гостиничного бизнеса.

На фоне растущего недовольства действиями правящей партии, количество граждан, желающих покинуть Турцию, продолжает расти.

С 2015 по 2020 годы приток турок в Евросоюз с целью получения убежища возрос на 506%, а социальные опросы показывают, что подавляющее большинство молодежи готово уехать за рубеж при первой возможности. Резкий рост обсуждений на данную тему произошел из-за ареста двух молодых людей, снявших ролик, высмеивавший бесполезность турецкого заграничного паспорта в разгар пандемии, который они использовали как закладку и подставку для чашки чая.

Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları 2015'ten bu yana yüzde 500 arttı

https://t.co/BasW7Q9kZe — euronews Türkçe (@euronews_tr) April 22, 2021

Также резонанс вызвало нежелание 45 членов правящей партии возвращаться из Германии, куда они прибыли по служебным документам. При этом МВД республики в ходе расследования инцидента выяснило, что с 2018 г. из 109 тысяч граждан, выехавших из государства по служебным паспортам, более 800 не вернулись обратно.

По сведениям Института статистики Турции, в настоящее время страну ежедневно покидает более 900 человек, однако значительную их часть составляют иностранцы, использовавшие территорию республики для дальнейшего переезда на Запад.