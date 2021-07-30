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Военный аналитик Хатылев раскрыл секрет превосходства российских истребителей над F-35
Армия
Военный аналитик Хатылев раскрыл секрет превосходства российских истребителей над F-35
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 июля. Истребители российской компании «Сухой» давно превзошли американский F-35 по всем параметрам, заявил военный аналитик Сергей Хатылев.

В комментарии изданию «Народные Новости» он отметил, что свою мощь истребители ВКС РФ доказали на практике. В этой связи он вспомнил инцидент, произошедший с итальянской эскадрильей, которую отправили в Прибалтику для несения боевого дежурства. Во время одного из вылетов самолет F-35A ВВС Италии был перехвачен российским Су-30СМ.

«Итальянский летчик не мог понять, откуда появлялись российские истребители — средства навигации и электронной борьбы не смогли их засечь. То есть, аппаратура противника не действовала, а наш летчик практически руководил всеми действиями», — объяснил Хатылев.

По его словам, этот инцидент наглядно демонстрирует превосходство российской авиации. Он также раскрыл секрет такого успеха, который кроется в наличии двух двигателей. Они создают устойчивость и безопасность. Как следствие, пилотажные свойства российских истребителей в 3-4 раза выше, чем у американских аналогов.

Ранее военный аналитик Константин Сивков объяснил, как изменит возможности российской авиации новейший истребитель МиГ.

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