Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 20:15
20:14
Армия
Российские миротворцы очистили от мин 662 километра дорог в Нагорном Карабахе
20:11
Шоу-бизнес
«Прибралась и приготовила суп»: Павел Воля объяснил, как выбрал в жены Ляйсан Утяшеву
20:09
Весь мир
Уколы от хунты: зачем оппозиция Мьянмы пытается сорвать кампанию по вакцинации
20:05
Экономика
Россиян предупредили о грядущем повышении ипотечных ставок
20:04
Общество
Марков оценил перспективы блокировки YouTube-канала «Навальный Live»
20:04
Происшествия
Драку со стрельбой в московском супермаркете устроили таксисты-нелегалы
20:04
Общество
Режиссер Дэн Трахтенберг снимет сиквел фильма «Водный мир»
20:03
Общество
Ученые из Австралии назвали самый безопасный для сердца алкогольный напиток
20:03
Общество
Дмитрий Рогозин поддержал идею встречи с Илоном Маском
20:01
Весь мир
Саудовский танкер атакован дроном-камикадзе у берегов Омана
Все новости

Россиянам объяснили, как не загубить домашние растения во время отпуска
Общество
Россиянам объяснили, как не загубить домашние растения во время отпуска
pixabay.com

Москва, 30 июля. Любое растение требует влаги, особенное в летнее время. Россиянам раскрыли способы полива домашних цветов во время долгого отсутствия.

Любителям домашних растений напомнили, что существуют специальные горшки, которые оснащены системой автополива. Их стоимость варьируется от 250 до 2000 рублей.

Также популярен способ, когда все растения ставятся в глубокую емкость, которая наполняется водой. При этом необходимо следить, чтобы вода не попадала в горшок через верх. Так, корни растений получают доступ к влаге, которая даст им продержаться в течение 1-2 недель.

Россиянам также объяснили, что горшки лучше ставить на пол. Также в квартире стоит закрыть шторы, чтобы влага испарялась намного медленнее.

Ещё один способ – фитильный полив. При пересадке растения через горшок необходимо пропустить шнурок, один конец которого опускается в емкость с водой. Таким образом вода будет проходить через корневую систему, передает «Свойкировский.рф».

Садовод-эксперт ранее объяснил, как нельзя поливать огород. При этом не следует использовать холодную воду.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, как не загубить домашние растения во время отпуска
цветы растение полив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru