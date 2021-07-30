Россиянам объяснили, как не загубить домашние растения во время отпуска

Москва, 30 июля. Любое растение требует влаги, особенное в летнее время. Россиянам раскрыли способы полива домашних цветов во время долгого отсутствия.

Любителям домашних растений напомнили, что существуют специальные горшки, которые оснащены системой автополива. Их стоимость варьируется от 250 до 2000 рублей.

Также популярен способ, когда все растения ставятся в глубокую емкость, которая наполняется водой. При этом необходимо следить, чтобы вода не попадала в горшок через верх. Так, корни растений получают доступ к влаге, которая даст им продержаться в течение 1-2 недель.

Россиянам также объяснили, что горшки лучше ставить на пол. Также в квартире стоит закрыть шторы, чтобы влага испарялась намного медленнее.

Ещё один способ – фитильный полив. При пересадке растения через горшок необходимо пропустить шнурок, один конец которого опускается в емкость с водой. Таким образом вода будет проходить через корневую систему, передает «Свойкировский.рф».

Садовод-эксперт ранее объяснил, как нельзя поливать огород. При этом не следует использовать холодную воду.