Кулеба назвал историческим утверждение новой внешнеполитической стратегии Украины

Киев, 30 июля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил новую стратегию внешней политики страны. Она предусматривает ориентацию государства на ЕС и НАТО.

Также стратегия предполагает противостояние «агрессивной российской политике». С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал историческим утверждение нового внешнеполитического курса.

«В документе четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики», — прокомментировал стратегию дипломат.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ СНБО, который предполагает меры по усилению интеграционных процессов в НАТО. Документ предусматривает реформацию всех ветвей власти.