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Кулеба назвал историческим утверждение новой внешнеполитической стратегии Украины

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:20
Политика
Кулеба назвал историческим утверждение новой внешнеполитической стратегии Украины
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 30 июля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил новую стратегию внешней политики страны. Она предусматривает ориентацию государства на ЕС и НАТО.

Также стратегия предполагает противостояние «агрессивной российской политике». С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал историческим утверждение нового внешнеполитического курса.

«В документе четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики», — прокомментировал стратегию дипломат.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ СНБО, который предполагает меры по усилению интеграционных процессов в НАТО. Документ предусматривает реформацию всех ветвей власти.

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