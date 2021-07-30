В National Interest сравнили состояние российской и американской артиллерии

Вашингтон, 30 июля. Игнорирование Пентагоном своей артиллерии привело к тому, что Россия оставила американцев в этой области далеко позади. Такое мнение выразили аналитики из США.

Издание The National Interest провело сравнение артиллерийских войск Вооруженных сил России и США и пришло к неутешительным выводам, что американские пушки находятся в плачевном состоянии. Эксперты возлагают вину за это на поверхностное отношение Пентагона к данному роду войск, который находился в состоянии застоя более 20 лет.

«Российская артиллерия и ракеты дальнего действия могут разрушить аэродромы, порты и базы снабжения НАТО. Наземные войска, которые попытаются маневрировать, будут скованы артиллерийскими заграждениями [со стороны РФ]. Если авиация НАТО не сможет выбить российские орудия, то в дело вступит полевая артиллерия США и Великобритании. И они, возможно, не справятся с этой задачей. У больших пушек армии США проблемы», — отмечают аналитики NI.

В издании напоминают, что свою артиллерию американцы забросили в начале 2000-х годов. Тогда была сделана ставка на мощь Военно-воздушных сил США, на которые и выделялись значительные ресурсы. В то же время Россия уделяет равное внимание всем своим ВС, за счет чего она и имеет сегодня колоссальное преимущество над Вашингтоном в области гаубиц, РСЗО и баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что американцам стало стыдно за собственную армию после просмотра видео о ВС РФ. По их словам, реклама ВС США не вызывает ничего, кроме отвращения, чего не скажешь российском ролике.