Средняя ипотечная ставка в России достигла минимума

Москва, 30 июля. Значение ставки по ипотеке в стране рекордно снизилось.

Абсолютный минимум продемонстрировала средняя ипотечная ставка в России. За первый месяц лета она уменьшилась на 0,23%, составив 7,07% годовых. Об этом пишет РБК.

Соответствующий отчет опубликовали в пресс-службе Центробанка России. В мае средневзвешенная ставка по ипотечным займам равнялась 7,3% годовых.

Период с января по июнь текущего года стал прибыльным для сектора. Отечественные кредитные организации оформили 936,7 тыс. кредитов, сумма которых превысила 2,69 трлн рублей. Данные показатели выше прошлогодних на 44% в количественном отношении и на 74% в денежном выражении.

Отмечается, что россияне с невысокими доходами стали чаще обращаться к варианту приобретения жилья через ипотечный кредит.