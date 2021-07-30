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Средняя ипотечная ставка в России достигла минимума
Экономика
Средняя ипотечная ставка в России достигла минимума
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 30 июля. Значение ставки по ипотеке в стране рекордно снизилось.

Абсолютный минимум продемонстрировала средняя ипотечная ставка в России. За первый месяц лета она уменьшилась на 0,23%, составив 7,07% годовых. Об этом пишет РБК.

Соответствующий отчет опубликовали в пресс-службе Центробанка России. В мае средневзвешенная ставка по ипотечным займам равнялась 7,3% годовых.

Период с января по июнь текущего года стал прибыльным для сектора. Отечественные кредитные организации оформили 936,7 тыс. кредитов, сумма которых превысила 2,69 трлн рублей. Данные показатели выше прошлогодних на 44% в количественном отношении и на 74% в денежном выражении.

Отмечается, что россияне с невысокими доходами стали чаще обращаться к варианту приобретения жилья через ипотечный кредит.

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