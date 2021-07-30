Барецкий подает в суд на Шнурова, чтобы «разжиться деньгой» с авторства «Лабутенов»

Писатель и режиссер Стас Барецкий намерен «разжиться деньгой» и «получить свое» за участие в работе над хитами Сергея Шнурова. Об этом в интервью ФАН заявил сам шоумен.

По его словам, он написал для музыкальной группы «Ленинград» несколько песен, ставших впоследствии всероссийскими шлягерами. Барецкий не помнит точно, сколько их было — четыре или пять — однако одна из них — это знаменитые «Лабутены», исполненные певицей Алисой Вокс, которая сама в данный момент пытается получить за нее деньги со Шнурова — ни много ни мало 19,5 миллиона рублей.

«Она что, думает, раз она ее спела, то ей положена доля? — возмущен писатель. — Согласно законам об авторском праве, владельцем интеллектуальной собственности является тот, кто ее создал, а не воспроизвел голосом! Так что бабки с Сереги должен получить я, а не она».

Режиссер подчеркнул, что у него нет претензий к Шнурову, и отлично к нему относится, несмотря на то, что подал на него иск в суд.

«Деньги просто очень нужны сейчас, — признался собеседник ФАН. — Кризис, понимаете?»

Барецкий убежден в успехе судебного процесса, поскольку на руках у него есть «все козыри», а именно рукописи текста про «Лабутены», которые судья не сможет не принять в качестве решающего доказательства его правоты.

Инфореактор / ФБА «Экономика сегодня» / Анастасия Борисенко / vk.com / Стас Барецкий

«Уверен, это осознает и Шнуров, и не будет на меня в обиде, — предположил шоумен. — А у Алисы Вокс, я повторяюсь, нет никаких перспектив. Тот, кто спел песню, не является ее автором! А я написал стихи к ней, и это значит, что автор я!»

Чтобы доказать правдивость своих слов, писатель рассказал, как ему пришла в голову идея «Лабутенов».

«Девушке своей я туфли покупал, и она попросила лабутены, — вспоминает режиссер. — Я спросил ее: «Да зачем тебе эти лабутены? Давай я нормальные «лодочки» тебе куплю!», а она все «лабутены», да «лабутены». Ну и купил я ей эти проклятые лабутены! Заказал через Китай, так дешевле было. А то настоящие несколько тысяч долларов стоят! Я что, дебил, чтобы столько денег на обувь тратить? Главное, чтобы подошва красная была!»

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