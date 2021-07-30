Ученые Сколтеха сравнили организм человека со «спортзалом» для вируса

Москва, 30 июля. Российские специалисты изучили самый продолжительный известный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Пациентка с ослабленным иммунитетом болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Анализ подтвердили, что женщина все время была заражена одним и тем же коронавирусом, сообщили в пресс-службе Сколтеха. По словам ученых, если вирус долго задерживается в одном организме, то он может накопить определенные мутации.

«Люди могут быть своеобразным «спортзалом» для вируса, где тот «тренируется» лучше заражать людей», — говорится в сообщении.

Однако коронавирус не способен встраиваться в человеческую ДНК. К такому выводу пришли зарубежные ученые в ходе лабораторных исследований.