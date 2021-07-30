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Ученые Сколтеха сравнили организм человека со «спортзалом» для вируса
Общество
Ученые Сколтеха сравнили организм человека со «спортзалом» для вируса
pixabay.com

Москва, 30 июля. Российские специалисты изучили самый продолжительный известный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Пациентка с ослабленным иммунитетом болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Анализ подтвердили, что женщина все время была заражена одним и тем же коронавирусом, сообщили в пресс-службе Сколтеха. По словам ученых, если вирус долго задерживается в одном организме, то он может накопить определенные мутации.

«Люди могут быть своеобразным «спортзалом» для вируса, где тот «тренируется» лучше заражать людей», — говорится в сообщении.

Однако коронавирус не способен встраиваться в человеческую ДНК. К такому выводу пришли зарубежные ученые в ходе лабораторных исследований.

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иммунитет мутация коронавирус
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