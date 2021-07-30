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Сахалинские фермеры рассказали об освоении дальневосточного гектара

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:08
Общество
Сахалинские фермеры рассказали об освоении дальневосточного гектара
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Южно-Сахалинск, 30 июля. Владельцы фермы в Анивском районе Сахалинской области рассказали о планах развития предприятия и освоения дальневосточного гектара.

Владелец КФХ «Сахалинский фермер» Андрей Рубанов сообщил, что он запланировал построить овчарню на 150-200 голов. Он отметил, что для Анивского района это существенная цифра.

«Будем производить и мясо, и молочную продукцию», — добавил Рубанов.

Труженики надеются получить грант «Агростартап». Он выдается фермерам Сахалинской области. В рамках этой меры поддержки, сельхозпредприятия могут получить от государства до трех млн рублей. Конкурс на получение гранта пройдет летом 2022 года, передает «Сахалин и Курилы».

Ранее сообщалось о Крымской лавандовой ферме, которая завоевывает сердца туристов. На территории всего в два гектара выращивается более 15 видов лаванды, пшеницы и других растений.

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