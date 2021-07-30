Екатерина Балданова назвала несправедливым участие трансгендеров в женских соревнованиях

Санкт-Петербург, 30 июля. Спортсменка Екатерина Балданова назвала несправедливым выход мужчины-трансгендера на соревнования против женщин.

В рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» мастер спорта прокомментировала ситуацию с выходом новозеландского трансгендера в тяжелой атлетике против женщин. Балданова заметила, что женщина, решившая сменить пол на мужской, никогда не полезет в такой тяжелый спорт.

«Это очень несправедливо к обычным женщинам, которые готовятся, и допускать их — это неправильно. Вообще нужно понять процентное соотношение трансгендеров в спорте, объединить их и сделать свои турниры между собой. А то выступил по женщинам, потом выступит в мужчинах — нужно забирать медаль», — заявила гостья «Патриота».

Журналисты напомнили, что ранее она четко призвала спортсменов выходить и бороться за свою страну, оставляя личные убеждения дома. На это спортсменка ответила, что в этом случае посоветовалась бы с тренером, так как физическая сила бывшего мужчины в любом случае выше, чем у женщины. При этом Балданова решительно заявила, что пошла бы соревноваться с трансгендером, если бы так сказал тренер.

До этого она прокомментировала скандал с пловцом Райаном Мерфи, который заявил, что россиянам на Олимпиаде в Токио делать нечего. По ее словам, американец просто злится из-за проигрыша российскому чемпиону.