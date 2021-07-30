Автобус с футбольной командой подорвали на юге Сомали

Могадишо, 30 июля. Автобус, перевозивший одну из местных футбольных команд, подорвали на юге Сомали. На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов.

В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести, сообщил местный новостной портал Shabelle Media Network.

Трагедия случилась недалеко от города Кисмайо. Футболисты, оказавшиеся внутри взорванного автобуса, представляли команду именно этого населенного пункта. От детонации транспортное средство загорелось, в результате чего полностью выгорело. Полиция приступила к расследованию ЧП.