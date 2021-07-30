Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 20:14
20:11
Шоу-бизнес
«Прибралась и приготовила суп»: Павел Воля объяснил, как выбрал в жены Ляйсан Утяшеву
20:09
Весь мир
Уколы от хунты: зачем оппозиция Мьянмы пытается сорвать кампанию по вакцинации
20:05
Экономика
Россиян предупредили о грядущем повышении ипотечных ставок
20:04
Общество
Марков оценил перспективы блокировки YouTube-канала «Навальный Live»
20:04
Происшествия
Драку со стрельбой в московском супермаркете устроили таксисты-нелегалы
20:04
Общество
Режиссер Дэн Трахтенберг снимет сиквел фильма «Водный мир»
20:03
Общество
Ученые из Австралии назвали самый безопасный для сердца алкогольный напиток
20:03
Общество
Дмитрий Рогозин поддержал идею встречи с Илоном Маском
20:01
Весь мир
Саудовский танкер атакован дроном-камикадзе у берегов Омана
20:00
Спорт
«Такие Игры надо запретить!»: Геннадий Онищенко о кризисе олимпийского движения
Все новости

Автобус с футбольной командой подорвали на юге Сомали

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:09
Происшествия
Автобус с футбольной командой подорвали на юге Сомали
freepik.com  /  natanaelginting

Могадишо, 30 июля. Автобус, перевозивший одну из местных футбольных команд, подорвали на юге Сомали. На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов.

В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести, сообщил местный новостной портал Shabelle Media Network.

Трагедия случилась недалеко от города Кисмайо. Футболисты, оказавшиеся внутри взорванного автобуса, представляли команду именно этого населенного пункта. От детонации транспортное средство загорелось, в результате чего полностью выгорело. Полиция приступила к расследованию ЧП.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автобус с футбольной командой подорвали на юге Сомали
автобус сомали подрыв футбольная команда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru