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Завоевавшей две олимпийские медали в Токио Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:21
Спорт
Завоевавшей две олимпийские медали в Токио Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта
Global Look Press  /  Ju Huanzong/XinHua

Москва, 30 июля. Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта стрелку Виталине Бацарашкиной, завоевавшей две золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Золотов выразил благодарность российским олимпийцам за упорство, крепость духа и волю к победе — качества, которые присущи представителям Росгвардии. Он также подчеркнул, что в войсках национальной гвардии пристально следят за каждым выступлением и болеют за всех отечественных атлетов.

Россиянка Виталина Бацарашкина в пятницу завоевала второе золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Токио. Спортсменка в финале победила кореянку Мин Чон Ким.

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токио олимпиада Бацарашкина
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