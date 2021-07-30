Завоевавшей две олимпийские медали в Токио Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта

Москва, 30 июля. Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта стрелку Виталине Бацарашкиной, завоевавшей две золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Золотов выразил благодарность российским олимпийцам за упорство, крепость духа и волю к победе — качества, которые присущи представителям Росгвардии. Он также подчеркнул, что в войсках национальной гвардии пристально следят за каждым выступлением и болеют за всех отечественных атлетов.

Россиянка Виталина Бацарашкина в пятницу завоевала второе золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Токио. Спортсменка в финале победила кореянку Мин Чон Ким.