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Московский суд приговорил вербовщицу террористов к трем годам колонии

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:04
Происшествия
Московский суд приговорил вербовщицу террористов к трем годам колонии
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Москва, 30 июля. Решением Второго Западного окружного военного суда Москвы 23-летняя местная жительница была признана виновной в вербовке террористов для последующей их отправки в Сирию.

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, Анису Арабиеву (ранее Анна Молчанова) приговорили к трем годам лишения свободы.

«Суд постановил признать виновной Арабиеву по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и вербовка лица к участию в террористической деятельности) и назначить ей наказание в виде трех лет колонии общего режима», — отмечается в тексте приговора.

Кроме того, суд постановил зачесть в срок наказание дни, проведенные девушкой в СИЗО, а также уничтожить книги Арабиевой на тему исламу. Во время прений сторон прокурор просил суд приговорить обвиняемую к шести годам лишения свободы.

Ранее суд приговорил жителя Чечни к 25 годам колонии по делу о терроризме.

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суд терроризм вербовщица
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