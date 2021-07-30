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Вице-премьер Новак сообщил о планах правительства по запрету экспорта бензина
Экономика
Вице-премьер Новак сообщил о планах правительства по запрету экспорта бензина
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 июля. Заместитель председателя правительства Александр Новак прокомментировал возможность реализации запрета на поставки бензина за рубеж.

Российский кабмин прорабатывает возможность введения запрета на экспортные поставки бензинового топлива. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.

Отмечается, что Министерство энергетики РФ будет вносить соответствующее предложение на рассмотрение правительства в ближайшие сроки.

Минэнерго ранее указывало, что будет мониторить биржевые цены на бензин, чтобы определиться с решением по вводу временного запрета на поставки топлива за границу. Об этом писал ТАСС.

Если экспорт бензина будет ограничен, федеральный бюджет из-за указанной меры не пострадает, уточнили представители Минфина России.

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новак правительство россии запрет на экспорт бензина
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